Mit Hilfe eines anonymen Hinweisportals erhofft sich die Berliner Polizei neue Erkenntnisse zu der tödlichen Messerattacke auf der Kirmes «Neuköllner Maientage». Zum Tatzeitpunkt am 30. April befanden sich auf dem Festgelände im Ortsteil Neukölln mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Polizei. Sie bat Zeugen, die Fotos oder Videos gemacht haben, diese in dem Portal hochzuladen. Die Dateien könnten auch anonym übermittelt werden.