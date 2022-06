Die Polizei hat in Berlin-Neukölln vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Eine Zivilstreife war am Mittwochmittag auf zwei Männer aufmerksam geworden, die mit dem Auto auf dem Kiehlufer Richtung Treptower Straße fuhren. Die Männer verließen den Wagen und begrüßten zwei weitere Männer. Einem von ihnen hätten sie eine Plastiktüte übergeben. Der 18-Jährige nahm die Tüte mit in ein Wohnhaus in der Teupitzer Straße. Beim Verlassen des Hauses nahm die Polizei ihn vorläufig fest. Er habe Widerstand geleistet und zwei Einsatzkräfte leicht verletzt, teilte die Polizei mit.