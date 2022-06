Nach dem Fund eines Toten in einem Waldstück in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) Mitte Mai sitzt ein 41-Jähriger in Haft. Die Polizei hatte den Mann am Dienstag festgenommen, das Amtsgericht Strausberg erließ Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.