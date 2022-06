Gestoppt hat ihn die Berliner Polizei wegen seiner Raserei, aber bei den Ermittlungen geht es nun vor allem um Drogenhandel. Denn im Wagen des Beschuldigten haben Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag rund fünf Kilogramm Amphetamin und etwa elf Kilo Cannabis sowie Bargeld und ein Messer entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Nach den Angaben war der 20-Jährige am Freitagabend gegen 22.35 Uhr aufgefallen, weil er deutlich zu schnell auf der Stadtautobahn 100 in Richtung A111 unterwegs war. Es seien Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometer pro Stunde gemessen worden.