Die Berliner Polizei hat in Reinickendorf einen mutmaßlichen Raser gestoppt und bei einer Kontrolle mutmaßlich Kokain und eine kleine Menge Bargeld in seinem Auto entdeckt. Vor den Augen der Polizei soll der Mann in der Nacht zu Freitag auf der Stadtautobahn A100 deutlich zu schnell gefahren sein und mit seinen Überholmanövern andere Autofahrer gefährdet haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach stoppte die Polizei den Wagen des 29 Jahre alten Mannes, als er an Ausfahrt Eichenborndamm abfuhr.