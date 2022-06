Eine betrunkene Seniorin hat sich vehement gegen ein Lokalverbot in Berlin-Charlottenburg gewehrt und ist dabei auf Polizisten losgegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll die 71-Jährige in dem Restaurant zuvor Gäste belästigt haben, so dass ihr ein Hausverbot erteilt wurde. Als sie das Lokal trotzdem nicht verließ, wurde die Polizei um Unterstützung gebeten.