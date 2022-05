Ein verdächtiger Gegenstand in einem Gebäude der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti hat am Freitag in Berlin einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte entdeckten am Nachmittag in einem Lichtschacht laut Polizei eine Konstruktion mit einer Flasche, deren Gefährlichkeit sie nicht einschätzen konnten. «Unsere Kriminaltechniker analysieren jetzt, ob davon eine Gefahr ausging oder nicht», sagte Polizeisprecher Thilo Calbitz am Abend.