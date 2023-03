Der bisher größte Hilfskonvoi der Brandenburger Feuerwehr für die Ukraine mit 28 Fahrzeugen ist am Freitag gestartet. "Das ist bereits der zehnte Unterstützungskonvoi", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei der Verabschiedung in Potsdam. "Sie sind Botschafter Brandenburgs, Sie sind Botschafter Deutschlands dafür, dass wir dort helfen, wo Hilfe notwendig ist." Nach Angaben von Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft wird in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges vor allem medizinische Ausrüstung gebraucht.