Vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtete ukrainische Kunstschaffende erhalten finanzielle Unterstützung durch das Land Brandenburg. Das Kulturministerium stellt nach eigenen Angaben aus einem Sonderfonds 120.000 Euro bereit. Unter anderem sollen damit Konzerte, Ausstellungen, Literaturabende und Hospitationen in Kultureinrichtungen unterstützt werden, wie das Ministerium am Freitag weiter mitteilte. Im Vordergrund stehe die Förderung der künstlerischen Arbeitsmöglichkeiten und Aktivitäten. «In dieser größten Bedrohung unserer Welt und unserer Werte seit dem Zweiten Weltkrieg geht es darum, zusammenzustehen. Wir stehen zur Ukraine!», betonte Kulturministerin Manja Schüle (SPD).