Mehr als drei Monate nach Kriegsbeginn kommen nach wie vor viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin an. Von Freitag bis Sonntag hätten rund 4000 Geflüchtete den Hauptbahnhof erreicht, teilte die Senatsverwaltung für Integration am Montag mit. 400 Menschen waren es demnach am ZOB, rund 600 am Südkreuz. Am Ankunftszentrum Tegel wurden 625 Menschen verteilt, davon 251 nach Berlin.