Die in Berlin lebende kuwaitische Künstlerin Monira Al Qadiri wird in diesem Jahr mit dem Preis der 15. Triennale Kleinplastik in Fellbach ausgezeichnet. Die mit 5000 Euro dotierte Ehrung erhält Al Qadiri am 1. Oktober. "Sie beeindruckt mit ihren poetisch-kritischen künstlerischen Arbeiten", würdigte Kuratorin Elke aus dem Moore am Montag die Preisträgerin. Al Qadiri arbeite mit verschiedenen Medien, komme in ihrem Werk aber immer wieder auf die Skulptur zurück. Bei der diesjährigen Triennale (4. Juni bis 3. Oktober) stellt die Künstlerin die drei Werke "Holy Quarter", "Spectrum" und "OR-BIT IV" aus. Die Arbeiten seien unter anderem aus ihren Recherchen über das historische und kulturelle Erbe des Perlenhandels in der Golfregion hervorgegangen.