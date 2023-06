Eine Initiative von Architekten, Denkmalschützern und Politikern will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einschalten, um den Abriss des so genannten Generalshotels auf dem Gelände des Flughafens BER zu verhindern. Scholz sei schließlich auch Brandenburger Bundestagsabgeordneter, sagte die Landtagsabgeordnete Sahra Damus (Grüne) am Mittwochabend bei einer Begehung des denkmalgeschützten Gebäudes. "Vielleicht kann er ja sein Herz für die Ostmoderne entdecken und das Gebäude noch mal auf seinen Tisch ziehen", meinte sie.