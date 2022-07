Vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche sollen mehr «Sonnenstunden» erleben können. Bund und Länder stockten das gleichnamige Programm nach Angaben vom Freitag auf mehr als eine Million Euro auf. Möglich werden damit kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. «Sonnenstunden» soll Einrichtungen und Organisationen unterstützen, situationsbezogen und zügig kulturelle Angebote zu konzipieren und umzusetzen. Nach Angaben der Kulturstiftung der Länder liegen mehr als 400 Anträge für das Programm vor.

«Wie so oft sind auch in diesem Krieg wieder vor allem Kinder und Jugendliche die Leidtragenden der sinnlosen Zerstörung und Gewalt», sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Die oft ehrenamtlich getragenen Projekte verschafften geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit speziellen Kulturangeboten «ein paar Lichtblicke in diesen düsteren Zeiten».