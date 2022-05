Musik- und Theateraufführungen im Freien sind in Brandenburg gefragter denn je. «Die Leute sind durstig nach Kultur unter freiem Himmel», berichtet Frank Reich, Geschäftsführer des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg. Der Trend gehe eindeutig nach draußen, um sich zu treffen und gemeinsam Kultur zu erleben. «Es gibt eine euphorische Erwartung auf Theater». Froh zeigte sich Reich darüber, dass keines der 35 Theater im Verband seinen Betrieb einstellen musste. «Wir sind richtig gut durch Corona gekommen.» Die Einnahmeausfälle seien durch Programme von Land und Bund und auch durch die Kommunen aufgefangen worden und hätten die Theater am Leben gehalten.

In diesem Sommer werden etwa drei große Wandertheater durch Brandenburg ziehen und auf Open-Air-Bühnen auftreten, darunter die Wandertheatergruppe «Ton und Kirschen». Meist installiert das Theater aus Werder (Potsdam-Mittelmark) die Bühne und die Tribüne auf historischen Plätzen, aber auch mitten im Dorf oder sogar auf Äckern.

In Netzeband (Ostprignitz-Ruppin) ist auch in diesem Jahr wieder die gesamte umliegende Bevölkerung in die Open-Air-Kultur mit eingebunden. Seit 26 Jahren initiiert der Förderverein Temnitzkirche schon den Kultursommer, der aus je drei Theaterstücken besteht. Eines davon, «Unter dem Milchwald», gehört zum Standardrepertoire, wie Vereinssprecherin Ute Schindler erklärt. Dabei schlüpfen Anwohner in 53 überlebensgroße, expressive Figuren, die den Alltag eines walisischen Fischerdorfs widerspiegeln.