Mit einem Straßenfest ist in Berlin die größte jüdische Institution für Bildung, Kultur und Sport seit der Schoah eröffnet worden. Der Pears Jüdische Campus in Wilmersdorf bietet auf 8000 Quadratmetern Kita, Grundschule und Gymnasium, Kunstateliers und Musikstudios, ein Kino mit 100 Sitzplätzen sowie eine Sport- und Veranstaltungshalle. "Zusammen werden hier die verschiedenen Melodien eine Harmonie bilden", sagte Rabbiner Yehuda Teichtal, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin, zur Eröffnung. "Das ist heute ein historisches Ereignis, mit dem wir eine neue Ära für jüdisches Leben in Berlin beginnen."