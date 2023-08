Zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf die anhaltend schwierige Situation der Menschen hingewiesen. "Bis heute sind antiziganistische Vorurteile und Ressentiments in unserer Gesellschaft immer noch viel zu weit verbreitet", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in einer Mitteilung. "Sinti und Roma werden nach wie vor rassistisch benachteiligt und in vielen Lebensbereichen ausgegrenzt."