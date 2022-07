Der Brand in der Halle eines Kunststoff-Verpackungsherstellers in Marienfeld ist am Donnerstagabend von den Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr gelöscht worden. «Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an«, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Demnach lagerten in der Halle Kunststoffe, die für die Herstellung von Verpackungen gebraucht werden.