Die Entwicklung der Pflanzen- und Tierarten in der Kyritz-Ruppiner Heide ist in den vergangenen sieben Jahren auch mit Hilfe von Drohnen und Satellitenbildern dokumentiert worden. Im Rahmen des Projekts seien seit 2017 regelmäßig Flächen auf dem stillgelegten Truppenübungsplatz aus der Luft oder gar aus dem All fotografiert worden, teilte die Heinz Sielmann Stiftung am Montag anlässlich einer Fachtagung in Berlin mit. Gleichzeitig wurden die Pflanzen und Tierarten am Boden erfasst. "Im Laufe der Jahre lernte das System, welche Luftbilder auf welche Lebensräume am Boden hinweisen", sagte Stiftungssprecherin Elisabeth Fleisch.