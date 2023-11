Das Lärmmessgerät an der bei Partygängern beliebten Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg wird am Dienstag nach drei Monaten Projektlaufzeit abgebaut. Ob das Gerät Auswirkungen auf die nächtliche Lautstärke an der Brücke hatte, soll in den nächsten Wochen und Monaten ausgewertet werden, wie der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am Montag mitteilte. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann verriet lediglich, das in der Spitze bis zu 75 Dezibel vom Gerät gemessen worden seien. Der "Lärmomat" leuchtete dem Bezirk zufolge rot auf, wenn die Lautstärke mehr als zehn Minuten lang über 55 Dezibel lag.