Die Brandenburger Landwirte sehen sich angesichts steigender Energiepreise vor großen Schwierigkeiten für das kommende Erntejahr. Die Preise für Betriebsmittel hätten sich verdreifacht, sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, am Mittwoch im Agrarausschuss des Landtags in Potsdam. Bei Düngemitteln gebe es gar die Tendenz zu einer Verfünffachung des Preises. Vor allem Milchviehbetriebe hätten derzeit hohe Energiekosten. "Man kann es nicht kalkulieren", sagte Wendorff. "Deswegen mache ich mir sehr große Sorgen." Futtermittel könnten besonders in südlichen Regionen des Landes knapp werden.