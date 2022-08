Nach dem Vorstoß der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey für eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets in Berlin fordert die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag dies für den gesamten Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). In Brandenburg gebe es rund 300.000 Pendler, sagte deren verkehrspolitischer Sprecher Andreas Büttner am Dienstag. Daher dürfe eine Fortsetzung des Tickets nicht auf den Tarifbereich AB in der Hauptstadt oder ABC mit dem Umland beschränkt bleiben, sondern müsse für das gesamte Tarifgebiet des VBB gelten.