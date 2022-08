Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg sieht die Kommunen in einer besonders schwierigen Lage. "Wir dürfen die Kommunen nicht überlasten", sagte Fraktionschef Daniel Keller am Montag laut einer Mitteilung. "Wir stehen an ihrer Seite und wollen einen kommunalen Rettungsschirm in Brandenburg auflegen."