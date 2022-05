Die Berliner Linke hat sich für öffentliche Sitzungen der Expertenkommission zur Forderung nach einer Enteignung großer Wohnungsunternehmen ausgesprochen. Nicht-öffentliche Sitzungen seien nicht mit den Vorgaben für die Kommission vereinbar, die im Grundsatz öffentlich arbeiten solle, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Beschluss des Landesvorstands der Linken.

Außerdem bestehen die Linken darauf, dass die Kommissionsvorsitzende, die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD), eine neutrale und unparteiische Rolle einnehmen und sich nicht an Abstimmungen oder Votenempfehlungen beteiligen soll.

Auch auf das besondere Informationsinteresse der Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen», die den Volksentscheid auf den Weg brachte, wies die Partei in ihrem Beschluss ausdrücklich noch einmal hin.

Hintergrund der Forderungen sind die internen Gespräche zur Geschäftsordnung, die in der Kommission geführt wurden. Die Linke befürchtet in zentralen Punkten Abweichungen zu den Vereinbarungen, die die rot-grün-rote Regierungskoalition zuvor getroffen hatte.

Die Kommission tagte Ende April zum ersten Mal. Sie soll sich in den kommenden Monaten mit der Frage beschäftigen, ob ein Enteignungsgesetz verfassungsgemäß wäre. Sie soll außerdem wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Belange beleuchten. Dem Gremium gehören 13 Fachleute an, größtenteils Rechtswissenschaftler. Zehn davon wurden von unterschiedlichen Senatsverwaltungen nominiert, drei von der Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen».