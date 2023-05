Steffen Freiberg (SPD) ist am Mittwoch als Brandenburgs neuer Bildungsminister vereidigt worden. Um 10.37 Uhr schwor er im Potsdamer Landtag auf die Verfassung. Bereits am frühen Morgen war Freiberg in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Minister ernannt worden. Freiberg folgt auf Britta Ernst (SPD), die vor wenigen Wochen ihr Amt überraschend zur Verfügung gestellt hatte. Der 41-Jährige war seit 2022 Staatssekretär des Ministeriums.