Ausgerechnet mit angelegter elektronischer Fußfessel soll ein verurteilter Straftäter in Berlin immer wieder Autos in Brand gesteckt und so der Justiz selbst Beweismaterial geliefert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft berichtete am Donnerstag von einer Anklage gegen den 44-Jährigen wegen zwölf Fällen von Brandstiftung. Dabei geht es um eine Serie von Fahrzeugbränden zwischen dem 22. Dezember 2020 und dem 14. Februar 2021 in Neukölln, Kreuzberg, Lankwitz, Mariendorf und Treptow.