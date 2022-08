Mehr als acht Jahre nach den tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro beschäftigt der Fall erneut das Landgericht. Es geht um die Verurteilung eines heute 33-Jährigen, der an dem Überfall am 10. Januar 2014 im Berliner Stadtteil Reinickendorf beteiligt war und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs (BGH) haben die Berliner Richter bei ihrem Urteil gegen Hells-Angels-Rocker im Oktober 2019 nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Mann ausgesagt hatte. Darum überprüft nun seit Dienstag eine andere Strafkammer des Landgerichts das Strafmaß.