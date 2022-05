Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Kriegswaffen und Drogen via Encrochat: Haftstrafen

Das Berliner Landgericht hat zwei Männer wegen des Handels mit Kriegswaffen und Drogen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Elf Jahre ergingen am Dienstag gegen einen 23-Jährigen. Gegen einen 43-Jährigen aus einem arabischstämmigen Clan verhängten die Richter neun Jahre Gefängnis. Sie hätten im Frühjahr 2020 unter Nutzung des Krypto-Messengerdienstes Encrochat gewerbsmäßig mit Waffen sowie mit Rauschgift gehandelt. «Es waren hochprofessionelle und organisierte Taten», begründete die Vorsitzende Richterin.

Es ist bislang das wohl größte Verfahren in der Hauptstadt, das vor allem auf der Entschlüsselung von Daten des Messengerdienstes Encrochat beruht. Die Richter gingen im Fall des 23-Jährigen von Verkaufserlösen in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus. Es wurde die Einziehung von Wertersatz in dieser Höhe angeordnet. Im Fall des Clanmitglieds wurde die Einziehung von 134.000 Euro angeordnet.

Die Kryptierungssoftware galt zunächst als nicht entschlüsselbar. 2020 gelang es jedoch der Polizei in den Niederlanden und Frankreich, Millionen geheimer Daten abzuschöpfen.

Die Anklägerin hatte zwölf Jahre und drei Monate beziehungsweise zehn Jahre und drei Monate Haft verlangt. Die Verteidiger des Clanmitglieds plädierten auf etwa sechs Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.