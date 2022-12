Der Landkreis Havelland hat ein Seniorenheim räumen lassen. Die Versorgung der alten und pflegebedürftigen Menschen sei nicht gewährleistet gewesen, teilte die Behörde am Freitag mit. Der Fall wurde dem Landkreis demnach am Donnerstag (29.) bekannt. Am selben Tag seien die 21 Bewohnerinnen und Bewohner in andere Pflegeheime gekommen. Von Seiten des Betreibers war bis zum Freitagnachmittag keine Stellungnahme zu bekommen.