Bei Arbeiten in einem Abrisshaus in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) ist ein Mann von einer einstürzenden Decke erschlagen worden. Der 44-Jährige war am Freitag damit beschäftigt, Klinkersteine aus einer Wand des Hauses zu brechen, als die Decke einstürzte, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude stand leer und war zum Abriss vorgesehen. Der Hauseigentümer, der das leblose Opfer fand, hatte dem Mann die Erlaubnis gegeben, dort zu arbeiten. Ein herbeigerufener Notarzt konnte dem 44-Jährigen nicht mehr helfen. Zuvor hatten andere Medien über den Vorfall berichtet.