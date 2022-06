Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B96a im Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Sie kam am Freitagabend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 43-Jährige musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Daraufhin kam sie in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall ist unklar. Die Polizei ermittelt.