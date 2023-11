Das Kino-Projekt des Distelhofes in Sargleben (Landkreis Prignitz) ist mit dem Nachbarschaftspreis Brandenburg ausgezeichnet worden. "Im Distelhof wird unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins "Associata" feines Kino für alle zum kleinen Preis erlebbar", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch bei der Preisübergabe. Bei dem Projekt, bei dem monatlich Filme gezeigt werden, kämen unterschiedliche Menschen zusammen und bewegten etwas für ihr Dorf und für die Ortschaften in der Umgebung.