Bei der Landratswahl in Dahme-Spreewald entscheidet eine Stichwahl im November über den künftigen Landrat. AfD-Kandidat Steffen Kotré holte zwar im ersten Wahlgang dem vorläufigen Ergebnis zufolge mit 35,3 Prozent die meisten Stimmen, erreichte aber nicht die absolute Mehrheit. Der parteilose Einzelbewerber Sven Herzberger landete mit 34,8 Prozent der Stimmen knapp dahinter, wie die Wahlleitung am Sonntagabend mitteilte. Damit treten beide Bewerber am 12. November in einer weiteren Runde gegeneinander an.