Mit einer Feierstunde hat der Brandenburger Landtag das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der Woiwodschaft Großpolen (Wielkopolska) gewürdigt. "Es ist eine Partnerschaft, die alle Bereiche des Lebens umfasst: Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und Demokratie und Verwaltung", sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Mittwoch in ihrer Festrede. Sie verwies darauf, dass gerade die Ostdeutschen bei der friedlichen Revolution viel von den Polen profitiert hätten: "Ziviler Ungehorsam und Runde Tische - das konnten wir von den Polen lernen. Wir in Ostdeutschland sind der Solidarność unendlich dankbar."