Vor einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Kohleregion Lausitz hat der Landrat von Spree-Neiße seine Ablehnung eines vorgezogenen Ausstiegs aus der Braunkohle bekräftigt. "Für unsere regionale Wirtschaft und die Lausitzerinnen und Lausitzer heißt ein überstürztes Ende der Braunkohleverstromung massive Einschnitte und das stellt die geplante Umsetzung des gesamten Strukturwandels in Frage", sagt Harald Altekrüger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei die Nutzung von Braunkohle aus den Tagebauen in Sachsen und Brandenburg bis zum Ende des Jahres 2038 zeitlich limitiert worden und gesetzlich festgelegt. Im Spree-Neiße-Kreis befinden sich die Leag-Tagebaue Jänschwalde, Welzow-Süd und das Kraftwerk Schwarze Pumpe.