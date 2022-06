Die nötige Mehrheit für die von vier Fraktionen geplante Verfassungsänderung im Brandenburger Landtag zu geschlechtergerechter Sprache, zur Besetzung des Präsidiums und zum Kampf gegen Antisemitismus könnte knapp werden. Ex-CDU-Landeschef Ingo Senftleben kündigte am Montag an, dass er gegen die Verfassungsänderung stimmen will, die die rot-schwarz-grüne Koalition und die oppositionelle Linksfraktion anstreben. «Für kurzsichtige Parteipolitik ist unsere Verfassung zu wertvoll», sagte Senftleben der «Bild» (Montag/Print) und der «B.Z.» (Montag/online). «Die Verfassung ist ein zu hohes Gut, um sie nach den aktuellen Kräfteverhältnissen im Landtag auszurichten.»