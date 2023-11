Der Landtag (l.) und dahinter die Nikolaikirche in Potsdam. Foto

Selbstbewusst und ambitioniert geben sich drei Kleinparteien bei ihrem Schulterschluss für die Landtagswahl 2024. Sie halten sogar eine Regierungsbeteiligung in Brandenburg für möglich.

Ein neu gegründetes Politikbündnis aus Kleinparteien hat für die Brandenburger Landtagswahl 2024 mit der Aufstellung einer eigenen Landesliste begonnen. Nachdem sich die Piratenpartei mit der ÖDP und Volt für die Wahl zur Listenvereinigung "Plus Brandenburg" zusammengeschlossen hat, soll Thomas Bennühr als Spitzenkandidat die Allianz in den Wahlkampf führen. "Wir wollen mit den Kandidaten auf die Podien", sagte ein Sprecher der Vereinigung.

Die Landesliste bestehe aus 17 Kandidaten aus dem gesamten Bundesland, so der Sprecher. Das Altersspektrum reiche von 24 Jahren bis zum 63-jährigen Bennühr, der Mitglied der Piratenpartei ist. Er sehe bei der Wahl im kommenden Jahr durchaus die Möglichkeit, mit dem Zusammenschluss die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen und sogar in Regierungsverantwortung zu gelangen, sagte der Sprecher der Vereinigung.

Sollte eine neu gegründete Wagenknecht-Partei in Brandenburg an den Start gehen, nehme das das gesamte politische Spektrum auseinander, erklärte der Sprecher. Wenn die Parteien der Ampelkoalition im Bund bei der Wahl Federn ließen, sei eine Regierungsbeteiligung der Liste "Plus Brandenburg" unter Umständen denkbar.

Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2019 waren die Piratenpartei und die ÖDP deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Volt hatte nicht teilgenommen. Spitzenkandidat Bennühr gab sich nun mit Blick auf die Hürde zuversichtlich. Durch den Zusammenschluss hätten sich die Vorzeichen geändert. Menschen, die Angst hätten, ihre Stimme gehe beim Wählen einer Kleinpartei verloren, hätten nun eine echte Option. Dazu gebe es ein hohes Nichtwählerpotenzial und eine hohe Unzufriedenheit mit den Altparteien.

Der Zusammenschluss werde nicht von Politikprofis getragen, die im Parteiensystem aufgestiegen seien, sondern von aus Menschen aus allen möglichen Berufsgruppen und sozialen Bereichen, sagte Bennühr. "Wir wollen etwas schaffen, wo die Leute sagen: "Das ist etwas, was wir so noch nicht hatten."" In diesem Spektrum der Wählerschaft sehe er großes Potenzial.

Thematisch seien die drei Parteien nicht weit voneinander entfernt und ergänzten sich gut, so Bennühr. "Wir haben sehr weitgehende Überschneidungen." Man wolle gemeinsam eine regierungsfähige Politik machen, die auf den Werten von Transparenz, Umwelt-, Tier- und Naturschutz, Bürgerbeteiligung sowie sozialer Gerechtigkeit basiere. Konkret nannte Bennühr den Wunsch, die vielen kleinen Anbieter im Nahverkehr zu bündeln und ein 9-Euro-Ticket für Brandenburg.