Brandenburgs Landwirte haben in diesem Jahr mehr Flächen für den Getreideanbau genutzt als im vergangenen. Um rund 6400 Hektar stieg die Anbaufläche für Getreide auf insgesamt rund 495.300 Hektar, wie aus vorläufigen Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Auf rund der Hälfte der gesamten Ackerfläche von knapp einer Million Hektar in Brandenburg wurde somit Getreide angebaut.