Das ausgestopfte Rind "Anton" sollte in einem Supermarkt in Hennigsdorf für regionale Wurst werben - das hat für viel Kritik gesorgt. Nicht nur im Internet kam die Aktion nicht gut an, die Tierschutzorganisation Peta sprach von einem "makabren und respektlosen Missbrauch eines toten Tieres". "Es ist absolut zynisch, die Leiche eines fühlenden Lebewesens zu präparieren und sie als vermeintliche Dekoration zwischen tierischen Produkten wie Leberwurst aufzustellen", teilte Peta mit. Die Organisation forderte, "Anton" zu entfernen. Nach Berichten ist das tote Rind inzwischen weg.