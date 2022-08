Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper sowie die erfolgreichen Diskuswerferinnen Kristin Pudenz und Claudine Vita werden beim traditionellen Stadionfest Istaf in Berlin an den Start gehen. Die 25-jährige Lückenkemper hatte am Dienstagabend Gold über 100 Meter gewonnen, Pudenz holte Silber vor Vita. Zugleich erhielt Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul eine Einladung zum Event am 4. September im Berliner Olympiastadion (14.00 Uhr, Vorprogramm ab 12.30 Uhr).