Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen an mehreren Stellen auf der A111 und A100 in Berlin die Straße blockiert. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Freitag mitteilte, waren gegen 8 Uhr mehrere Anschlussstellen und Ausfahrten blockiert. Konkret von den Protestaktionen betroffen waren den Angaben zufolge die Anschlussstelle Heckerdamm auf der A111 stadteinwärts, die Ausfahrt Tempelhofer Damm auf der A100 Richtung Wedding und die Ausfahrt Sachsendamm auf der A100/A103 Richtung Tiergarten. Nach Angaben der Polizei sind mittlerweile alle blockierten Stellen wieder frei.