Entertainer Riccardo Simonetti (30) ist glücklich über seinen neuen Zweitwohnsitz auf Mallorca. "Mein Leben in Deutschland ist hauptsächlich von der Arbeit bestimmt. Wenn ich auf Mallorca bin, erlebe ich noch andere Dinge, was ich toll finde", sagte Simonetti am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Filmpreises in Berlin.