Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (37, "Nightlife") hat ihr Shopping-Verhalten in den vergangenen Jahren geändert. "Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, Sternzeichen Stier. Ich sehe etwas, das glitzert, und flippe total aus", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur beim "Grand Opening" des KaDeWe. "Mittlerweile schlafe ich zwei Nächte darüber und überlege, ob ich es wirklich brauche oder ob ich so was Ähnliches nicht schon im Schrank habe."