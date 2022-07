Bushido freut sich über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für seine im November geborenen Drillingstöchter. "Heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für unsere Drillinge übernommen. Danke an die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin für den netten Empfang", schrieb der 43-Jährige am Dienstag in seiner Instagram-Story. Dazu teilte er ein Foto von sich, seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und den drei Töchtern gemeinsam mit Cerstin Richter-Kotowski (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeisterin im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Auch eine der drei Patenschaftsurkunden postete er in seiner Story.