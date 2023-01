Schauspieler Thomas Rühmann mag den von ihm seit 25 Jahren in der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" gespielten Leipziger Klinikarzt Roland Heilmann - und zugleich auch nicht. "Ich finde ihn manchmal unmöglich", sagte der 67-Jährige vor Ausstrahlung der 1000. Folge am Dienstagabend der "Leipziger Volkszeitung" (Montag). "Er ist kein lebensfroher, sprühender Typ, sondern eher guter Durchschnitt." Er wirke müde, auch von seiner Arbeit. Vielleicht würden die Leute das mögen, weil sie sich "in diesem Erschöpft-Sein" wiederfänden.