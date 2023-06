Mit einer Lesung aus seinem Buch "Waldwissen. Vom Wald her die Welt verstehen" eröffnet der Förster und Autor Peter Wohlleben am Dienstag im Park der Villa Schöningen die 11. Ausgabe des Festivals "Lit:potsdam". Darin lasse Wohlleben die Leser den Wald als Supercomputer, Bioreaktor und Regenmacher erleben, teilten die Veranstalter mit.

Mit einer Lesung aus seinem Buch "Waldwissen. Vom Wald her die Welt verstehen" eröffnet der Förster und Autor Peter Wohlleben am Dienstag im Park der Villa Schöningen die 11. Ausgabe des Festivals "Lit:potsdam". Darin lasse Wohlleben die Leser den Wald als Supercomputer, Bioreaktor und Regenmacher erleben, teilten die Veranstalter mit.

Wohlleben sei der deutsche "Nationalförster", meinte der künstlerische Leiter des Festivals, Denis Scheck. "Er hat es geschafft, mit seinem Werk "Das geheime Leben der Bäume" Millionen Menschen für den Erlebnisort Wald zu interessieren."

Bis zum kommenden Sonntag sind bei dem Festival in Potsdam zahlreiche namhafte Autoren persönlich zu erleben. So liest am Mittwoch der österreichische Autor Arno Geiger im Babelsberger Thalia-Kino aus seinem neuen Roman "Das glückliche Geheimnis", in dem er von seinem jahrzehntelangen Doppelleben als zunächst erfolgloser Autor und Altpapiersammler berichtet.

Der 54-Jährige war einem großen Publikum mit seinem Roman "Der alte König in seinem Exil" bekannt geworden, in dem er sich mit der Alzheimer-Erkrankung seines Vaters auseinander setzte. Gleich anschließend liest die Autorin Dörte Hansen in dem Kinosaal aus ihrem aktuellen Roman "Zur See". "

Der Autor und Schauspieler Joachim Meyerhoff will auf dem Festival für eine Premiere sorgen: Der Autor, der mit seinem inzwischen verfilmten Roman über seine Kindheit auf dem Gelände einer Psychiatrie bekannt wurde, will am Freitag im Park der Villa Jacobs aus noch unveröffentlichten Texten lesen.

Zum Abschluss liest Kim de l'Horizon im Garten den Villa Quandt aus dem Debütroman "Blutbuch", der im vergangenen Jahr sowohl mit dem Schweizer als auch mit dem Deutschen Buchpreis sowie mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen des Festivals besuchen bekannte Autorinnen und Autoren bereits seit dem 19. Juni auch Brandenburger Schulen und beteiligen sich dort an Lesungen und Workshops. Dieses Schulprogramm sei mit Veranstaltungen für etwa 50 Schulklassen aus 27 Schulen ausgebucht, teilten die Veranstalter mit.

LitPotsdam