Der Autor Thomas Brussig ("Helden wie wir") hat sich im Streit vom S. Fischer-Verlag getrennt. "Ich möchte meine Bücher nicht mehr in Ihren Händen wissen", schrieb er in einer Mail an Verlegerin Siv Bublitz. "Bitte geben Sie mir die Rechte an meinen Titeln zurück; ich werde mich auf die Suche nach einem Verlag begeben, der seiner Verantwortung gerecht wird." Brussig wirft dem Verlag vor, im Streit um den Roman "Das gibts in keinem Russenfilm" (2015) eingeknickt zu sein. Bublitz bedauerte am Freitag in Frankfurt Brussigs Entschluss "außerordentlich".