Der Lyriker Bert Papenfuß ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Witwe Mareile Fellien am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Papenfuß stammte aus Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern und war ab 1980 als Schriftsteller tätig. Zu DDR-Zeiten hatte er Schwierigkeiten, seine Texte zu veröffentlichen, und trug sie teils in Begleitung von Bands vor.