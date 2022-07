Mit einer Lesung in einer Kunstkirche stellt Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Ministerpräsident Berndt Seite (CDU) an diesem Samstag sein neuestes Buch vor. Es heißt "Augentrost" und ist im Weimarer Bertuch-Verlag erschienen, wie Verlag und Autor am Mittwoch mitteilten. "Es ist ein Jubiläumsbuch, denn dies ist mein 20. Veröffentlichung", sagte Seite der Deutschen Presse-Agentur. Auf 128 Seiten widmet sich der 82-Jährige dabei in lyrischen Versen aktuellen Themen aus Politik, Natur und Religion.