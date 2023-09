Zum Auftakt des Internationalen Literaturfestivals Berlin hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf die Verbindung von Freiheit und Literatur verwiesen. "In einer Zeit, in der viele Fundamente ins Wanken geraten, ist es unverzichtbar, voneinander zu lesen, voneinander zu wissen, im Gespräch und im freien Austausch zu sein", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin.