Bei dem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Wilhelmstadt im Bezirk Spandau sind am Montagabend zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie die Feuerwehr am späten Abend über den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilte, stellten die Einsatzkräfte zwei Propangasbehälter aus dem brennenden Haus sicher. Ein weiterer Propangasbehälter war demnach vor Ankunft der Feuerwehr explodiert.